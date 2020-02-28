В мире коронавирус диагностирован у пяти украинцев
Пятница, 28 февраля 2020, 00:42
Коронавирус COVID-19 диагностирован в пяти украинцев, находящихся за пределами Украины.
Источник: заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1".
Прямая речь: "В пяти украинский коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии - они путешествовали на круизном лайнере (Diamond Princess - УП). И одна украинка, она находится в Неаполе, в нее также диагностировано коронавирус".