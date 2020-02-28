Трамп може відвідати Київ 8 травня — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон можуть перед візитом до Росії відвідати Україну для участі в урочистостях, присвячених 75-річчю закінчення Другої світової війни.

Джерело: The Guardian

Деталі: Серед варіантів, які вважаються компромісами у Вашингтоні і Лондоні, - участь лідерів у покладанні вінків в Москві. Іншим варіантом є відвідування Москви і участь в церемоніях, які відбудуться в Україні напередодні, 8 травня.

Дослівно: "уряд у Києві наполегливо працює над тим, щоб представити українські церемонії як більш прийнятний спосіб вшанувати пам'ять про страждання Другої світової війни, без ризику схвалити російську агресію".

Україна відзначає 8 травня як День пам'яті і примирення разом з усім демократичним світом", - сказав український урядовець. "П'ять років тому з нагоди 70-річчя закінчення другої світової війни Україна відмовилася від радянського (тепер російського) стилю вшанування сталінської перемоги над нацизмом".

"Саме тому Україна запрошує зарубіжні країни взяти участь у пам'ятних заходах у Києві", - додав чиновник. "Зараз ми працюємо над всіма деталями; Логістика та порядок денний будуть доступні через деякий час. Враховуючи вищесказане, ми сподіваємося, що офіційні особи США візьмуть участь у пам'ятних заходах 8 травня в Києві".

Однак, як пише видання, Трамп і Джонсон ще не прийняли рішення.