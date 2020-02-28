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Трамп может посетить Киев 8 мая — СМИ

Пятница, 28 февраля 2020, 04:13

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут перед визитом в Россию посетить Украину для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны.

Источник:The Guardian

Детали: Среди вариантов, которые считаются компромиссами в Вашингтоне и Лондоне, - участие лидеров в возложении венков в Москве. Другим вариантом является посещение Москвы и участие в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая.

Дословно: "правительство в Киеве упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию".

Украина отмечает 8 мая как День памяти и примирения вместе со всем демократическим миром ", - сказал украинский чиновник." Пять лет назад по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны Украина отказалась от советского (теперь российского) стиля честь сталинской победы над нацизмом ".

"Именно поэтому Украина приглашает зарубежные страны принять участие в памятных мероприятиях в Киеве", - добавил чиновник. "Сейчас мы работаем над всеми деталями Логистика и дня будут доступны через некоторое время. Учитывая вышесказанное, мы надеемся, что официальные лица США примут участие в памятных мероприятиях 8 мая в Киеве".

Однако, как пишет издание, Трамп и Джонсон еще не приняли решение.

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Темы: США
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