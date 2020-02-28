У Сирії загинули щонайменше 33 турецьких військових

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 05:58

Кількість загиблих турецьких солдатів від авіаудару режиму Башара Асада в сирійському Ідлібі збільшилася до 33 осіб

Джерело: Anadolu

Деталі: Як заявив губернатор прикордонної з Сирією турецької провінції Хатай Рахмі Доган, ще 36 осіб отримали поранення. За його словами, загрози життю постраждалих в результаті удару немає.

Глава департаменту комунікацій при апараті президента Туреччини Фахреттін Алтун повідомив, що у відповідь на удар в Ідлібі турецькі війська завдали наземні і повітряні удари "по всіх відомих" цілях сирійського режиму.

Як повідомляє Anadolu, таке рішення було прийнято на екстреній нараді з питань безпеки, яке пройшло в президентському палаці в Анкарі під головуванням глави держави Реджепа Тайїпа Ердогана.

Нагадаємо: 

  • 9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Теми: Сирія Туреччина


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