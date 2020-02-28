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Синоптики й рятувальники знову попереджають про сильний вітер

П'ятниця, 28 лютого 2020, 07:33

Вдень 28 лютого у східних, Херсонській та Запорізькій областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Деталі: Це I рівень небезпечності, "жовтий".

За даними рятувальників, вночі у Херсонській та Запорізькій областях вітер міг набирати швидкіст до 24 м/с (I рівень небезпечності, "жовтий").

На півдні країни у п'ятницю сонячно, на сході й заході – дощі та мокрий сніг, на решті території країни – мінлива хмарність.

 

У зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву, у високогір'ї Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (III рiвень).

 

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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