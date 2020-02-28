Синоптики и спасатели снова предупреждают о сильном ветре

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Пятница, 28 февраля 2020, 08:33

Днем 28 февраля в восточных, Херсонской и Запорожской областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС

Детали: Это I уровень опасности, "желтый".

По данным спасателей, ночью в Херсонской и Запорожской областях ветер мог набирать скорость до 24 м/с (I уровень опасности, желтый).

На юге страны в пятницу солнечно, на востоке и западе – дожди и мокрый снег, на остальной территории страны – переменная облачность.

 

В связи с интенсивным приростом снежного покрова, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень).

 

Темы: погода


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