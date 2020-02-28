Синоптики и спасатели снова предупреждают о сильном ветре
Пятница, 28 февраля 2020, 07:33
Днем 28 февраля в восточных, Херсонской и Запорожской областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС
Детали: Это I уровень опасности, "желтый".
По данным спасателей, ночью в Херсонской и Запорожской областях ветер мог набирать скорость до 24 м/с (I уровень опасности, желтый).
На юге страны в пятницу солнечно, на востоке и западе – дожди и мокрый снег, на остальной территории страны – переменная облачность.
В связи с интенсивным приростом снежного покрова, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень).