Синоптики и спасатели снова предупреждают о сильном ветре

Днем 28 февраля в восточных, Херсонской и Запорожской областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС

Детали: Это I уровень опасности, "желтый".

По данным спасателей, ночью в Херсонской и Запорожской областях ветер мог набирать скорость до 24 м/с (I уровень опасности, желтый).

На юге страны в пятницу солнечно, на востоке и западе – дожди и мокрый снег, на остальной территории страны – переменная облачность.

В связи с интенсивным приростом снежного покрова, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень).