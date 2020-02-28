Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики и спасатели снова предупреждают о сильном ветре

Пятница, 28 февраля 2020, 07:33

Днем 28 февраля в восточных, Херсонской и Запорожской областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС

Детали: Это I уровень опасности, "желтый".

По данным спасателей, ночью в Херсонской и Запорожской областях ветер мог набирать скорость до 24 м/с (I уровень опасности, желтый).

На юге страны в пятницу солнечно, на востоке и западе – дожди и мокрый снег, на остальной территории страны – переменная облачность.

 

В связи с интенсивным приростом снежного покрова, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень).

 

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: