В Італії остаточно підтвердили коронавірус в українки

Влада Італії підтвердили діагноз "коронавірус" в українки, яка зараз госпіталізована в Неаполі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання la Citta.

Глава Національної служби цивільного захисту Анджело Борреллі заявив, що повторні аналізи, проведені в Римі, підтвердили позитивний тест на новий коронавірус.

26-річна українка перебуває в інфекційному відділені лікарні "Котуньо" в Неаполі, її стан - не критичний.

Жінка приїхала до муніципалітету Монтано-Антілія у регіоні Кампанія з Ломбардії 15 лютого, і через п’ять днів у неї почалися перші симптоми хвороби. Вона приїхала провідати своїх батьків, і тепер усю її родину помістили в карантин.

Нагадаємо, в Італії від коронавірусу померли 17 осіб, кількість інфікованих перевищила 650 осіб.