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В Италии окончательно подтвердили коронавирус у украинки

Пятница, 28 февраля 2020, 09:22
В Италии окончательно подтвердили коронавирус у украинки

Власти Италии подтвердили диагноз "коронавирус" у украинки, которая сейчас госпитализирована в Неаполе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание la Citta.

Глава Национальной службы гражданской защиты Анджело Боррелли заявил, что повторные анализы, проведенные в Риме, подтвердили положительный тест на новый коронавирус.

26-летняя украинка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние – не критическое.

Женщина приехала в муниципалитет Монтано-Антилия в регионе Кампания из Ломбардии 15 февраля, и через пять дней у нее начались первые симптомы болезни. Она приехала навестить своих родителей, и теперь все ее семью поместили в карантин.

Напомним, в Италии от коронавируса умерли 17 человек, количество инфицированных превысило 650 человек.

Темы: коронавирусИталия
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