Украинский двукратная чемпионка Европы провалила допинг-пробу

Украинская легкоатлетка Наталья Кроль (Прищепа) временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

Источник: Athletics Integrity Unit

Детали: В организме украинской спортсменки обнаружили запрещенное вещество гидрохлортиазид.

Дисквалификация Прищепы отсчитывается с 23 февраля, но срок отстранения не указан.

Справка: Уроженка Ровно 25-летняя Наталья Кроль (в девичестве Прищепа) – заслуженный мастер спорта Украины по легкой атлетике. Прищепа – чемпионка Европы в беге на 800 метров (2016 и 2018 годы).