Украинский двукратная чемпионка Европы провалила допинг-пробу
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Пятница, 28 февраля 2020, 11:33
Украинская легкоатлетка Наталья Кроль (Прищепа) временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.
Источник: Athletics Integrity Unit
Детали: В организме украинской спортсменки обнаружили запрещенное вещество гидрохлортиазид.
Дисквалификация Прищепы отсчитывается с 23 февраля, но срок отстранения не указан.
Справка: Уроженка Ровно 25-летняя Наталья Кроль (в девичестве Прищепа) – заслуженный мастер спорта Украины по легкой атлетике. Прищепа – чемпионка Европы в беге на 800 метров (2016 и 2018 годы).
Украинская правда
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