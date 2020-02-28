Грузинським дебоширам, яких депортували зі Швеції, заборонили в’їзд в Україну

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 12:12

Депортованим із Швеції двом громадянам Грузії заборонили на 3 роки в’їзд в Україну, бо вони влаштували дебош у "Борисполі".

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Депортовані із Швеції іноземці поверталися транзитним рейсом "Стокгольм-Київ-Тбілісі". Очікуючи свого рейсу молодики поводили себе агресивно та порушували громадський порядок.

На зауваження прикордонників чоловіки не реагували, а навпаки здійснювали непокору законним вимогам охоронців кордону…

Через свої дії громадяни Грузії отримали і заборону в'їзду в Україну терміном на три роки".

Деталі: Прикордонники у "Борисполі" затримати порушників.

На них склали протокол про адмінправопорушення за ч.2 ст.185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця чи працівника ДПСУ або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".

Українська правда


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