Грузинським дебоширам, яких депортували зі Швеції, заборонили в’їзд в Україну
Депортованим із Швеції двом громадянам Грузії заборонили на 3 роки в’їзд в Україну, бо вони влаштували дебош у "Борисполі".
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Депортовані із Швеції іноземці поверталися транзитним рейсом "Стокгольм-Київ-Тбілісі". Очікуючи свого рейсу молодики поводили себе агресивно та порушували громадський порядок.
На зауваження прикордонників чоловіки не реагували, а навпаки здійснювали непокору законним вимогам охоронців кордону…
Через свої дії громадяни Грузії отримали і заборону в'їзду в Україну терміном на три роки".
Деталі: Прикордонники у "Борисполі" затримати порушників.
На них склали протокол про адмінправопорушення за ч.2 ст.185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця чи працівника ДПСУ або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".