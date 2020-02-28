Депортированным из Швеции двум гражданам Грузии запретили на 3 года въезд в Украину, потому что они устроили дебош в "Борисполе".

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Депортированные из Швеции иностранцы возвращались транзитным рейсом "Стокгольм-Киев-Тбилиси". Ожидая своего рейса, молодые люди вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок.

На замечание пограничников мужчины не реагировали, а наоборот осуществляли неповиновение законным требованиям охранников границы...

Через свои действия граждане Грузии получили запрет въезда в Украину сроком на три года".

Детали: Пограничники в "Борисполе" задержать нарушителей.

На них составили протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".