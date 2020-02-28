Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине появился спецвертолет для больных коронавирусом

Пятница, 28 февраля 2020, 11:13
В Украине появился спецвертолет для больных коронавирусом

ГСЧС Украины передали санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных.

Источник: пресс-служба МВД со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "За один рейс вертолет может взять 4-6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны".

 

Детали: Глава МВД рассказал, что вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

 

По словам Авакова, вертолет передан ГСЧС на условиях бесплатного контракта, он участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали.

 

Экипаж и медперсонал вертолета – это команда медиков, прошедших специальную подготовку. Министр подчеркнул, что эти люди работали во время эпидемии "Эбола" – выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусГСЧСАваков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: