Спасатели получили спецвертолет для больных коронавирусом

436 просмотров
Пятница, 28 февраля 2020, 12:13

ГСЧС Украины передали санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных.

Источник: пресс-служба МВД со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "За один рейс вертолет может взять 4-6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны".

 

Детали: Глава МВД рассказал, что вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

 

По словам Авакова, вертолет передан ГСЧС на условиях бесплатного контракта, он участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали.

 

Экипаж и медперсонал вертолета – это команда медиков, прошедших специальную подготовку. Министр подчеркнул, что эти люди работали во время эпидемии "Эбола" – выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции.

Темы: коронавирус ГСЧС Аваков


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинка с Diamond Princess вылечилась от коронавируса 28 февраля 2020, 11:01
В Италии окончательно подтвердили коронавирус у украинки 28 февраля 2020, 10:22
В Беларуси зафиксировали первый случай коронавируса 28 февраля 2020, 10:10
Все новости
Главные новости
Турция: Россия знала места дислокации убитых военных, там не было повстанцев
Порошенко с плакатами и группой поддержки пришел в ГБР
"Суспільне": Арест счетов блокирует нас, "Евровидение" и Олимпиада под вопросом
Лига Европы. Шахтер по сумме двух матчей проходит Бенфику
Все новости
Фото

Когда земные пейзажи кажутся скучными: невероятные фото подводного мира

ТаблоID

Как изменились звезды сериала "Дикий ангел"

Фото

Растения, которые спасла забота

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!