ГСЧС Украины передали санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных.

Источник: пресс-служба МВД со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "За один рейс вертолет может взять 4-6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны".

Детали: Глава МВД рассказал, что вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

По словам Авакова, вертолет передан ГСЧС на условиях бесплатного контракта, он участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали.

Экипаж и медперсонал вертолета – это команда медиков, прошедших специальную подготовку. Министр подчеркнул, что эти люди работали во время эпидемии "Эбола" – выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции.