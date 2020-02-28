Українка виборола "золото" на Кубку світу з фристайлу

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 12:35

Українська спортсменка Надія Мохнацька здобула перемогу у змаганнях з лижної акробатики на шостому етапі Кубка світу з фристайлу, який проходить у Казахстані.

Джерело: пресслужба Федерації лижного спорту України у Facebook та Національний олімпійський комітет України 

Дослівно ФЛС: "Надія Мохнацька – переможниця етапу Кубка світу з фрістайлу акробатика, який наразі триває в Казахстані, Алмати. Наші найщиріші вітання!". 

Деталі: Повідомляється, що українка змогла обійти більш досвідчених спортсменів, здобувши першість на шостому етапі Кубка світу.

Як зазначає НОК, це перша медаль Кубку світу у кар'єрі 24-річної спортсменки з Івано-Франківська.

Українка Анастасія Новосад у цьому змаганні фінішувала 11-ю, Микола Пуздерко – 9-м, Олександр Окіпнюк – 22-м.

Українська правда
Теми: спорт


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