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Украинка завоевала "золото" на Кубке мира по фристайлу

Пятница, 28 февраля 2020, 11:35
Украинка завоевала золото на Кубке мира по фристайлу

Украинская спортсменка Надежда Мохнацкая одержала победу в соревнованиях по лыжной акробатике на шестом этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Казахстане.

Источник: пресс-служба Федерации лыжного спорта Украины в Facebook и Национальный олимпийский комитет Украины 

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Nadiya Mokhatska was on fire today in Oi Qaragai and took her very first World Cup victory with her stunning lay-full 🔥 Way to go Nadiya! #fisfreestyle #aerials

Публикация от FIS Freestyle Ski World Cup (@fisfreestyle) 28 Фев 2020 в 2:42 PST

Дословно ФЛС: "Надежда Мохнацкая – победительница этапа Кубка мира по фристайлу акробатика, который проходит в Казахстане, Алматы. Наши искренние поздравления!". 

Детали: Сообщается, что украинка смогла обойти более опытных спортсменов, получив первенство на шестом этапе Кубка мира.

Как отмечает НОК, это первая медаль Кубка мира в карьере 24-летней спортсменки из Ивано-Франковска.

Украинка Анастасия Новосад в этом соревновании финишировала 11-ой, Николай Пуздерко – 9-м, Александр Окипнюк – 22-м.

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Украинская правда
Темы: спорт
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