Украинка завоевала "золото" на Кубке мира по фристайлу

Украинская спортсменка Надежда Мохнацкая одержала победу в соревнованиях по лыжной акробатике на шестом этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Казахстане.

Источник: пресс-служба Федерации лыжного спорта Украины в Facebook и Национальный олимпийский комитет Украины

Дословно ФЛС: "Надежда Мохнацкая – победительница этапа Кубка мира по фристайлу акробатика, который проходит в Казахстане, Алматы. Наши искренние поздравления!".

Детали: Сообщается, что украинка смогла обойти более опытных спортсменов, получив первенство на шестом этапе Кубка мира.

Как отмечает НОК, это первая медаль Кубка мира в карьере 24-летней спортсменки из Ивано-Франковска.

Украинка Анастасия Новосад в этом соревновании финишировала 11-ой, Николай Пуздерко – 9-м, Александр Окипнюк – 22-м.

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