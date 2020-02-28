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За російським законом Google прибрав з видачі 2 тексти про вбивство Нємцова

П'ятниця, 28 лютого 2020, 12:55
За російським законом Google прибрав з видачі 2 тексти про вбивство Нємцова

На території Росії пошуковик Google видалив з видачі в результатах пошуку посилання на два матеріали видання "Медіазона" про суд у справі про вбивство Бориса Нємцова.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на telegram-канал головного редактора "Медіазони" Сергія Смирнова

Пряма мова Смирнова: "Комусь не сподобалось щось в наших онлайнах з суду у справі про вбивство Нємцова. Прекрасний закон, який дозволяє просто так видаляти інформацію з відкритого засідання в дуже важливій справі".

Деталі: Лист з повідомленням про видалення сторінок "Медіазона" отримала 27 лютого, в п'яту річницю убивства російського опозиціонера

У листі йдеться, що сторінки видалені з результатів пошуку Google відповідно до російського законодавства.

Мова йде про так званий "закон про забуття", за яким особа має право вимагати видалити з пошукових систем інформацію, яку вона вважає недостовірною і такою, що порочить її.

Як пише Смирнов, обидва матеріали, про які йде мова, – це текстові онлайн-трансляції з Московського окружного військового суду, в якому проходив процес над обвинуваченими у справі про вбивство Нємцова.

Хто саме захотів прибрати матеріали з видачі Google не повідомляється.

Для довідки: Російський закон про "право на забуття" не дозволяє видалити інформацію з сайту, але у разі його застосування, посилання на неї пропаде з пошукової видачі. Щоб вийти на конкретні сторінки сайту, знадобиться знати точну адресу прямого посилання.

Закон стосується російських пошукових систем і іноземних пошуковиків, які ведуть комерційну діяльність на території Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: НємцовРосіяцензура
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