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По российскому закону Google убрал из выдачи 2 текста об убийстве Немцова

Пятница, 28 февраля 2020, 12:55
По российскому закону Google убрал из выдачи 2 текста об убийстве Немцова

На территории России поисковик Google удалил из выдачи в результатах поиска ссылки на два материала издания "Медиазона" о суде по делу об убийстве Бориса Немцова.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на telegram-канал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова

Прямая речь Смирнова: "Кому-то не понравилось что-то в наших онлайнах с суда по делу об убийстве Немцова. Прекрасный закон, который позволяет просто так удалять информацию с открытого заседания по очень важному делу".

Детали: Письмо с уведомлением об удалении страниц "Медиазона" получила 27 февраля, в пятую годовщину убивства российского оппозиционера

В письме говорится, что страницы удалены из результатов поиска Google в соответствии с российским законодательством.

Речь идёт о так называемом "законе о забвении", по которому лицо имеет право потребовать удалить из поисковых систем информацию, которую оно считает недостоверной и порочащей его.

Как пишет Смирнов, оба материала, о которых идёт речь, – это текстовые онлайн-трансляции из Московского окружного военного суда, в котором проходил процесс над обвиняемыми по делу об убийстве Немцову.

Кто именно потребовал убрать материалы из выдачи Google не сообщается.

Для справки: Российский закон о "праве на забвение" не позволяет удалить информацию с сайта, но в случае его применения, ссылки на нее пропадут из поисковой выдачи. Чтобы выйти на конкретные страницы сайта, понадобится знать точный адрес прямой ссылки.

Закон касается российских поисковых систем и иностранных поисковиков, которые ведут коммерческую деятельность на территории России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НемцовРосcияцензура
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