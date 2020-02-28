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НАТО звернувся до Росії і Асада через ситуацію в Сирії

П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:32
НАТО звернувся до Росії і Асада через ситуацію в Сирії

НАТО закликало Росію і режим Башара Асада припинити атаки у сирійській провінції Ідліб у відповідь на останнє загострення.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за результатами позачергового засідання Північноатлантичної ради, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Туреччина попросила НАТО про консультації на підставі статті 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає можливість просити союзників про консультації, якщо територіальна цілісність, незалежність поставлені під загрозу.

"Союзники засудили нещодавні атаки російських сил і режиму Асада у провінції Ідліб. Ми закликаємо припинити ці атаки, повернутися до дотримання міжнародного права та підтримати зусилля ООН зі знаходження стійкого рішення конфлікту у Сирії" - заявив Столтенберг.

"Ми закликаємо сторони повернутися до узгодженого в 2018 році режиму перемир'я, щоб уникнути погіршення гуманітарної ситуації" - додав він.

Генсек наголосив, що Туреччина є цінним союзником НАТО, яка приймає мільйони біженців із Сирії.

"Сьогоднішня зустріч - це явний знак солідарності з Туреччиною. Туреччина є цінним союзником НАТО, найбільш ураженим жахливим конфліктом в Сирії. НАТО продовжує підтримувати Туреччину цілою низкою заходів. У тому числі і за рахунок посилення своєї протиповітряної оборони. Це допомагає Туреччині протистояти загрозі ракетних ударів з боку Сирії" - заявив Столтенберг.

За його словами, союзники будуть продовжувати стежити за розвитком подій на південно-східному кордоні НАТО і проводити тісні консультації.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОРосіяСирія
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