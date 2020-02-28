Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Альянс обратился к России и Асаду из-за ситуации в Сирии

Пятница, 28 февраля 2020, 13:32
Альянс обратился к России и Асаду из-за ситуации в Сирии

НАТО призвал Россию и режим Башара Асада прекратить атаки в сирийской провинции Идлиб в ответ на последнее обострение.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по результатам внеочередного заседания Североатлантического совета, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Турция попросила НАТО о консультации на основании статьи 4 Североатлантического договора, которая предусматривает возможность просить союзников о консультации, если территориальная целостность и независимость поставлены под угрозу.

"Союзники осудили недавние атаки российских сил и режима Асада в провинции Идлиб. Мы призываем прекратить эти атаки, вернуться к соблюдению международного права и поддержать усилия ООН по нахождению устойчивого решения конфликта в Сирии", - заявил Столтенберг.

"Мы призываем стороны вернуться к согласованному в 2018 году режиму перемирия, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации", - добавил он.

Генсек подчеркнул, что Турция является ценным союзником НАТО, который принимает миллионы беженцев из Сирии.

"Сегодняшняя встреча - это явный знак солидарности с Турцией. Турция является ценным союзником НАТО, наиболее пострадавшим от ужасного конфликта в Сирии. НАТО продолжает поддерживать Турцию целым рядом мероприятий. В том числе и за счет усиления своей противовоздушной обороны. Это помогает Турции противостоять угрозе ракетных ударов со стороны Сирии", - заявил Столтенберг.

По его словам, союзники будут продолжать следить за развитием событий на юго-восточной границе НАТО и проводить тесные консультации.

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОРосcияСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
НАТО
Чехия хочет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Столтенберг об антитурецких акциях в Швеции: Это выгодно лишь тем, кто хочет раскола в НАТО
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: