Альянс обратился к России и Асаду из-за ситуации в Сирии

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Пятница, 28 февраля 2020, 14:32

НАТО призвал Россию и режим Башара Асада прекратить атаки в сирийской провинции Идлиб в ответ на последнее обострение.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по результатам внеочередного заседания Североатлантического совета, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Турция попросила НАТО о консультации на основании статьи 4 Североатлантического договора, которая предусматривает возможность просить союзников о консультации, если территориальная целостность и независимость поставлены под угрозу.

"Союзники осудили недавние атаки российских сил и режима Асада в провинции Идлиб. Мы призываем прекратить эти атаки, вернуться к соблюдению международного права и поддержать усилия ООН по нахождению устойчивого решения конфликта в Сирии", - заявил Столтенберг.

"Мы призываем стороны вернуться к согласованному в 2018 году режиму перемирия, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации", - добавил он.

Генсек подчеркнул, что Турция является ценным союзником НАТО, который принимает миллионы беженцев из Сирии.

"Сегодняшняя встреча - это явный знак солидарности с Турцией. Турция является ценным союзником НАТО, наиболее пострадавшим от ужасного конфликта в Сирии. НАТО продолжает поддерживать Турцию целым рядом мероприятий. В том числе и за счет усиления своей противовоздушной обороны. Это помогает Турции противостоять угрозе ракетных ударов со стороны Сирии", - заявил Столтенберг.

По его словам, союзники будут продолжать следить за развитием событий на юго-восточной границе НАТО и проводить тесные консультации.

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

Темы: НАТО Росcия Сирия


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