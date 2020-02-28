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У Києві дезінфікують транспорт

П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:33
У Києві дезінфікують транспорт

У столиці у період підвищення епідеміологічної захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання дезінфікують міський транспорт.

Джерело: Facebook-сторінка "Київпастрансу"

Дослівно: "Вологе прибирання миючими засобами салону рухомого складу здійснюємо щодня перед виїздом на маршрут, ззовні – раз на тиждень, або ж у залежності від рівня забруднення.

У період підвищення епідеміологічної захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання для обробки поручнів салонів, дверей, підвіконня, ручок пасажирських сидінь та підлоги додатково застосовуємо ще й дезінфекційні засоби".

Деталі: У "Київпастрансі" додали, що додатково термометром перевіряють водіїв і контролерів перед виїздом на маршрут та після заїзду в депо.

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Передісторія: 

  • Від грипу впродовж зими померли 48 громадян України, за 17-23 лютого стало відомо про десять летальних випадків унаслідок грипу. Усі померлі не мали щеплень від грипу.

 
 
 

Українська правда

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Теми: Київтранспорт
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