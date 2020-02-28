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В Киеве дезинфицируют транспорт

Пятница, 28 февраля 2020, 13:33
В Киеве дезинфицируют транспорт

В столице в период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями дезинфицируют городской транспорт.

Источник: Facebook-страница "Киевпасстранс"

Дословно: "Влажная уборка моющими средствами салона подвижного состава осуществляется ежедневно перед выездом на маршрут, снаружи - раз в неделю, или же в зависимости от уровня загрязнения.

В период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконники, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяем еще и дезинфекционные средства".

Детали: В "Киевпастрансе" добавили, что дополнительно термометром проверяют водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо.

Узнать больше: Грипп 2020: симптомы, лечение, как передается и как отличить от простуды

Прививки нужны всем: как изменился перечень медицинских противопоказаний к вакцинации

Предыстория:

  • От гриппа в течение зимы умерли 48 граждан Украины, за 17-23 февраля стало известно о десяти летальных случаях вследствие гриппа. Все умершие не имели прививок от гриппа.

 
 
 

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
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