Обвинувачений у вбивстві погрожував підірвати себе гранатою в суді Одеси

Обвинувачений у вбивстві погрожував підірвати себе гранатою в Приморському районному суді Одеси.

Джерело: "Думская"

Деталі: Обвинуваченого у вбивстві громадянина Ізраїлю у вересні 2016 року В'ячеслава Гарькавого привезли з СІЗО і помістили в "клітку". У цей момент він дістав гранату, вийняв чеку і заявив, що підірве себе. Чоловік вимагав розмови з прокурором області.

З будівлі евакуювали відвідувачів та працівників. Територію оточили. О 12:58 правоохоронці знешкодили злочинця, ніхто не постраждав.

Начальник Одеського управління поліції Олег Бех розповів, що, за попередньою інформацією, гранату обвинуваченому передали в суді. Вона була в пакеті з їжею. Справжній боєприпас чи ні, встановлять експерти.

Після інциденту обвинуваченого переведуть із СІЗО в ізолятор тимчасового утримання. Відзначається, що суд намагатиметься максимально швидко і неупереджено розглянути його справу.

У той же час Гарькавому загрожує стаття про захоплення заручників. А якщо граната виявиться бойовою, то і про незаконне зберігання зброї.

Поліція обіцяє надати йому допомогу психологів.

