Обвиняемый в убийстве угрожал подорвать себя гранатой в суде Одессы

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Пятница, 28 февраля 2020, 14:34

Обвиняемый в убийстве угрожал подорвать себя гранатой в Приморском районном суде Одессы.

Источник: "Думская"

Детали: Обвиняемого в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года Вячеслава Гарькавого привезли из СИЗО и поместили в "клетку". В этот момент он достал гранату, вынул чеку и заявил, что взорвет себя, и требовал разговора с прокурором области.

Из здания эвакуировали посетителей и работников. Территорию оцепили. В 12:58 правоохранители обезвредили преступника, никто не пострадал.

Начальник ГУНП Олег Бех рассказал, что, по предварительной информации, гранату обвиняемому передали в суде. Она была в пакете с едой. Настоящий боеприпас или нет, установят эксперты.  

После инцидента обвиняемого переведут из СИЗО в изолятор временного содержания. Отмечается, что суд постарается максимально быстро и непредвзято рассмотреть его дело.

В то же время Гарькавому грозит статья о захвате заложников. А если граната окажется боевой, то и о незаконном хранении оружия.

Полиция обещает предоставить ему помощь психологов.

Темы: Одесса криминал полиция


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