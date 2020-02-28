Експрокурор із родичами викрав людину – Офіс генпрокурора

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 15:32

Генеральна інспекція Офісу генпрокурора оголосила підозру колишньому прокурору у викраденні людини.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, у 2019 році прокурор однієї з місцевих прокуратур Житомирської області разом зі своїми братом та батьком побили чоловіка.

На думку слідчих, колишній прокурор, ймовірно, погрожуючи пістолетом, засунув постраждалого у багажник. Згодом того звільнили правоохоронці.

Експрокурора підозрюють за ч. 2 ст. 146 КК України – вчинення викрадення людини за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя і здоров’я потерпілого, із застосуванням зброї.

Наразі його звільнили з посади, слідство триває.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурора прокуратура


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