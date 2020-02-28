Екс-прокурор с родственниками похитил человека - Офис генпрокурора
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Пятница, 28 февраля 2020, 15:32
Генеральная инспекция Офиса генпрокурора объявила подозрение бывшему прокурору в похищении человека.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, в 2019 году прокурор одного из местных прокуратур Житомирской области вместе со своим братом и отцом избили мужчину.
По мнению следователей, бывший прокурор, вероятно, угрожая пистолетом, сунул пострадавшего в багажник. Впоследствии того освободили правоохранители.
Екс-прокурора подозревают по ч. 2 ст. 146 УК Украины - совершение похищения человека по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с применением оружия.
Сейчас его освободили от должности, следствие продолжается.
Украинская правда
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