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Екс-прокурор с родственниками похитил человека - Офис генпрокурора

Пятница, 28 февраля 2020, 14:32
Екс-прокурор с родственниками похитил человека - Офис генпрокурора

Генеральная инспекция Офиса генпрокурора объявила подозрение бывшему прокурору в похищении человека.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, в 2019 году прокурор одного из местных прокуратур Житомирской области вместе со своим братом и отцом избили мужчину.

По мнению следователей, бывший прокурор, вероятно, угрожая пистолетом, сунул пострадавшего в багажник. Впоследствии того освободили правоохранители.

Екс-прокурора подозревают по ч. 2 ст. 146 УК Украины - совершение похищения человека по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с применением оружия.

Сейчас его освободили от должности, следствие продолжается.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурорапрокуратура
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