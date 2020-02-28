На полігоні згоріли намети: постраждали троє військових

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 16:02

Троє військовослужбовців отримали опіки в результаті пожежі на території військового полігону на Чернігівщині.

Джерело: департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА

Деталі: Зазначається, що пожежа двох військових наметів сталася в ніч на 28 лютого біля смт Гончарівське Чернігівського району на території 242 загальновійськового полігону оперативного командування "Північ" військової частини 3321 Міністерства оборони України. Вогонь знищив намети.

Причина та збитки встановлюються.

Дослівно: "Внаслідок пожежі три особи отримали опіки верхніх кінцівок. На гасіння пожежі підрозділи ДСНС не залучались".

Українська правда
Теми: армія Чернігівська область


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