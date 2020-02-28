На полигоне сгорели палатки: пострадали трое военных

Трое военнослужащих получили ожоги в результате пожара на территории военного полигона на Черниговщине.

Источник: департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА

Детали: Отмечается, что пожар двух военных палаток произошел в ночь на 28 февраля возле пгт Гончаровское Черниговского района на территории 242 общевойскового полигона оперативного командования "Північ" воинской части 3321 Министерства обороны Украины. Огонь уничтожил палатки.

Причина и ущерб устанавливаются.

Дословно: "В результате пожара три человека получили ожоги верхних конечностей. К тушению пожара подразделения ГСЧС не привлекались".