На полигоне сгорели палатки: пострадали трое военных
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Пятница, 28 февраля 2020, 16:02
Трое военнослужащих получили ожоги в результате пожара на территории военного полигона на Черниговщине.
Источник: департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА
Детали: Отмечается, что пожар двух военных палаток произошел в ночь на 28 февраля возле пгт Гончаровское Черниговского района на территории 242 общевойскового полигона оперативного командования "Північ" воинской части 3321 Министерства обороны Украины. Огонь уничтожил палатки.
Причина и ущерб устанавливаются.
Дословно: "В результате пожара три человека получили ожоги верхних конечностей. К тушению пожара подразделения ГСЧС не привлекались".
Украинская правда
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