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Перший британець помер від коронавірусу

П'ятниця, 28 лютого 2020, 15:36

Міністерство охорони здоров'я Японії повідомило про смерть від коронавірусу британця, який був на борту круїзного лайнера Diamond Princess.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Він став першим британським громадянином, який помер від коронавірусу нового типу. Він також перший загиблий іноземець з круїзного лайнера. Міністерство не називає імені та віку чоловіка.

З його смертю кількість загиблих від коронавірусу людей, що перебували на кораблі, зросла до шести.

Міністерство закордонних справ Британії заявило, що розслідує повідомлення про смерть британця.

Круїзне судно, уражене коронавірусом, було поміщене під карантин біля Йокогами на початку лютого після того, як у чоловіка, який висадився в Гонконгу, виявили вірус.

Спочатку пасажирів ізолювали у їхніх каютах, а пізніше їм частково дозволили виходити на палубу.

Щонайменше 621 людина на кораблі заразилась вірусом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіякоронавірусжертви
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