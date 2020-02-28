Первый британец умер от коронавируса

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Пятница, 28 февраля 2020, 16:36

Министерство здравоохранения Японии сообщило о смерти от коронавируса британца, который был на борту круизного лайнера Diamond Princess.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Он стал первым британским гражданином, умер от коронавируса нового типа. Он также первый погибший иностранец с круизного лайнера. Министерство не называет имени и возраста человека.

С его смертью количество погибших от коронавируса, находившихся на корабле, выросло до шести.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что расследует сообщение о смерти британца.

Круизное судно, пораженное коронавирусом, было помещено на карантин у Йокогамы в начале февраля после того, как у мужчины, который высадился в Гонконге, обнаружили вирус.

Сначала пассажиров изолировали в их каютах, а позже им частично разрешили выходить на палубу.

По меньшей мере 621 человек на корабле заразился вирусом.

Темы: Великобритания коронавирус жертвы


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