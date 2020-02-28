ДБР завершило розслідувати оборудку в МНС 10-річної давності

Слідчі Київського управління Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем у 2010 році тодішнім заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Джерело: ДБР

Деталі: Слідство заявляє, що у 2004 році Міністерство надзвичайних ситуацій на своїй земельній ділянці побудувало будинок, який мав належати відомству.

Проте у 2010 році заступник міністра підписав угоду, згідно з якою міністерство відмовляється від квартир площею 3420 кв. м. в обмін на будинок такої ж площі в Ірпені Київської області.

Згідно з матеріалами експертизи слідчих, вартість квартир, які отримало міністерство у на 23,7 млн грн менша, ніж вартість квартир, які державний орган мав отримати у Києві.

Колишньому посадовцю загрожує ув'язнення на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.