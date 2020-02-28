Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР завершило розслідувати оборудку в МНС 10-річної давності

П'ятниця, 28 лютого 2020, 16:42
ДБР завершило розслідувати оборудку в МНС 10-річної давності

Слідчі Київського управління Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем у 2010 році тодішнім заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Джерело: ДБР

Деталі: Слідство заявляє, що у 2004 році Міністерство надзвичайних ситуацій на своїй земельній ділянці побудувало будинок, який мав належати відомству.

Проте у 2010 році заступник міністра підписав угоду, згідно з якою міністерство відмовляється від квартир площею 3420 кв. м. в обмін на будинок такої ж площі в Ірпені Київської області.

Згідно з матеріалами експертизи слідчих, вартість квартир, які отримало міністерство у на 23,7 млн грн менша, ніж вартість квартир, які державний орган мав отримати у Києві.

Колишньому посадовцю загрожує ув'язнення на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ДБР
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: