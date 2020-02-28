ДБР завершило розслідувати оборудку в МНС 10-річної давності

1232 перегляди
П'ятниця, 28 лютого 2020, 17:42

Слідчі Київського управління Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем у 2010 році тодішнім заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Джерело: ДБР

Деталі: Слідство заявляє, що у 2004 році Міністерство надзвичайних ситуацій на своїй земельній ділянці побудувало будинок, який мав належати відомству.

Проте у 2010 році заступник міністра підписав угоду, згідно з якою міністерство відмовляється від квартир площею 3420 кв. м. в обмін на будинок такої ж площі в Ірпені Київської області.

Згідно з матеріалами експертизи слідчих, вартість квартир, які отримало міністерство у на 23,7 млн грн менша, ніж вартість квартир, які державний орган мав отримати у Києві.

Колишньому посадовцю загрожує ув'язнення на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Українська правда
Теми: ДБР


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ДБР підготувало підозри Порошенку, але ОГП їх завернув – джерело 28 лютого 2020, 13:45
Порошенко через суд вимагає закрити справу ДБР, бо "нема події злочину" 28 лютого 2020, 11:13
Порошенко з плакатами і групою підтримки прийшов у ДБР 28 лютого 2020, 10:37
Усі новини
Головні новини
Атака РФ в Сирії: Загороднюк терміново поговорив з міністром оборони Туреччини
НАТО звернувся до Росії і Асада через ситуацію в Сирії
Бородянський пообіцяв не допустити відключення "Суспільного"
ДБР підготувало підозри Порошенку, але ОГП їх завернув – джерело
Усі новини
інтерв'ю

Актор В'ячеслав Довженко: Не вірю, що у нас масовий глядач тупий

поради

Як відмовитися від роботи, яку ви не повинні виконувати

безпека

Проломи череп: мережею шириться небезпечний челендж серед школярів