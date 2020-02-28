ГБР завершило расследовать махинацию в МЧС 10-летней давности

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Пятница, 28 февраля 2020, 17:42

Следователи Киевского управления Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением в 2010 году тогдашним заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Источник: ГБР

Детали: Следствие заявляет, что в 2004 году Министерство чрезвычайных ситуаций на своем земельном участке построил дом, который должен принадлежать ведомству.

Однако в 2010 году заместитель министра подписал соглашение, согласно которому министерство отказывается от квартир площадью 3420 кв. м. в обмен на дом такой же площади в Ирпене Киевской области.

Согласно материалам экспертизы следователей, стоимость квартир, которые получило министерство в на 23,7 млн грн меньше, чем стоимость квартир, которые государственный орган должен получить в Киеве.

Бывшему чиновнику грозит заключение на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Украинская правда
Темы: ГБР


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