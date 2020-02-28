Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія скликає екстрене засідання Радбезу ООН через атаку в Сирії

П'ятниця, 28 лютого 2020, 17:49
Британія скликає екстрене засідання Радбезу ООН через атаку в Сирії

Велика Британія засудила останні авіаудари армії президента Сирії Башара Асада та російських військ в сирійській провінції Ідліб і скликає засідання Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Британії.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб засудив авіаудари, в результаті яких загинули 33 турецьких військових.

"Ми підтримуємо зусилля нашого союзника по НАТО Туреччину щодо переговорів про негайне і міцне припинення вогню в Ідлібі, що вкрай необхідно для того, щоб ця і без того небезпечна ситуація не погіршилася ще більше. Сьогодні в Нью-Йорку відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН" - заявив Рааб.

Читайте також: Путін і Ердоган домовилися про двосторонню зустріч - Анкара

За його словами, останні події лише підтвердили безрозсудний і жорстокий характер наступу, який сирійський режим і Росія ведуть в Ідлібі.

"Немає жодного виправдання такому кричущому нехтуванню міжнародним правом або елементарною людською порядністю. Спираючись на нові санкції, оголошені раніше цього місяця, ми будемо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб ще більше закрутити цей гвинт, поки ці злочини не припиняться" - наголосив міністр.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.

Знати більше: "Війна на трьох: що означає протистояння між Туреччиною, Росією і Сирією"

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНСиріяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ООН
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Блінкен обговорив з генсеком ООН майбутнє "зернової угоди" на тлі погроз РФ вийти з неї
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: