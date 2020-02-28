Британія скликає екстрене засідання Радбезу ООН через атаку в Сирії

Велика Британія засудила останні авіаудари армії президента Сирії Башара Асада та російських військ в сирійській провінції Ідліб і скликає засідання Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Британії.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб засудив авіаудари, в результаті яких загинули 33 турецьких військових.

"Ми підтримуємо зусилля нашого союзника по НАТО Туреччину щодо переговорів про негайне і міцне припинення вогню в Ідлібі, що вкрай необхідно для того, щоб ця і без того небезпечна ситуація не погіршилася ще більше. Сьогодні в Нью-Йорку відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН" - заявив Рааб.

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За його словами, останні події лише підтвердили безрозсудний і жорстокий характер наступу, який сирійський режим і Росія ведуть в Ідлібі.

"Немає жодного виправдання такому кричущому нехтуванню міжнародним правом або елементарною людською порядністю. Спираючись на нові санкції, оголошені раніше цього місяця, ми будемо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб ще більше закрутити цей гвинт, поки ці злочини не припиняться" - наголосив міністр.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.

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