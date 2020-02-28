Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки в Сирии

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Пятница, 28 февраля 2020, 18:49

Великобритания осудила последние авиаудары армии президента Сирии Башара Асада и российских войск в сирийской провинции Идлиб и созывает заседание Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Великобритании.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил авиаудары, в результате которых погибли 33 турецких военных.

"Мы поддерживаем усилия нашего союзника по НАТО Турцию по переговорам о немедленном и прочном прекращении огня в Идлибе, что крайне необходимо для того, чтобы эта и без того опасная ситуация не ухудшилась еще больше. Сегодня в Нью-Йорке состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН", - заявил Рааб.

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По его словам, последние события только подтвердили безрассудный и жестокий характер наступления, который сирийский режим и Россия ведут в Идлибе.

"Нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или элементарной человеческой порядочностью. Опираясь на новые санкции, объявленные ранее в этом месяце, мы будем работать с нашими международными партнерами, чтобы еще больше закрутить этот винт, пока эти преступления не прекратятся", - отметил министр.

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

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Темы: ООН Сирия Британия


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