Верховна Рада збереться на вимогу президента Володимира Зеленського о 16 годині 4 березня.

Джерело: сайт Верховної Ради

Дослівно: "Відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України (Дмитра Разумкова - ред.) від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання".

Деталі: Згідно з порядком денним ВРУ, тиждень, на якому скликається позачергове засідання, є пленарним.