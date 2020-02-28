Верховна Рада збереться на вимогу президента Володимира Зеленського о 16 годині 4 березня.

Джерело: сайт Верховної Ради, джерела УП у фракції "Слуга народу" та наближені до Кабінету міністрів

Дослівно: "Відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України (Дмитра Разумкова - ред.) від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання".

Деталі: Згідно з порядком денним ВРУ, тиждень, на якому скликається позачергове засідання, є пленарним.

За даними УП, на засіданні можуть розглядати кадрові питання – деталі узгодять на зібранні фракції "Слуга народу".

Один із депутатів "Слуги народу" зазначив: "У депутатському чаті повідомили, що питання на розгляді - кадрові зміни. Попросили не планувати нічого до вечора".

За словами іншого співрозмовника в СН, засідання фракції "швидше за все буде у вівторок вранці, поки рішень немає".

Водночас, декілька джерел у керівництві "Слуги народу" на запитання, чи відправлять у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука, відповіли: "Рішення немає, прем‘єра ймовірно ще залишимо".

Крім того, співрозмовник, наближений до Кабінету міністрів, повідомив, що на заміну Гончарука можуть поставити віцепрем’єра Дениса Шмигаля як виконувача обов'язків прем‘єр-міністра. За словами джерела, "кадрові перестановки президент обговорить з урядом на закритій нараді".

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