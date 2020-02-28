Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 19:15

Верховна Рада збереться на вимогу президента Володимира Зеленського о 16 годині 4 березня.

Джерело: сайт Верховної Ради

Дослівно: "Відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України (Дмитра Разумкова - ред.) від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання".

Деталі: Згідно з порядком денним ВРУ, тиждень, на якому скликається позачергове засідання, є пленарним.

Українська правда
Теми: Зеленський Верховна Рада


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