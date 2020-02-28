Верховная Рада соберется по требованию президента Владимира Зеленского в 16 часов 4 марта.

Источник: сайт Верховной Рады

Дословно: "В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады (Дмитрия Разумкова - ред.) от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва".

Детали: Согласно повестке дня ВРУ, неделя, на которой созывается внеочередное заседание, является пленарной.