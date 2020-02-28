Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады

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Пятница, 28 февраля 2020, 19:15

Верховная Рада соберется по требованию президента Владимира Зеленского в 16 часов 4 марта.

Источник: сайт Верховной Рады

Дословно: "В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады (Дмитрия Разумкова - ред.) от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва".

Детали: Согласно повестке дня ВРУ, неделя, на которой созывается внеочередное заседание, является пленарной.

Украинская правда
Темы: Зеленский Верховная Рада


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