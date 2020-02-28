Верховная Рада соберется по требованию президента Владимира Зеленского в 16 часов 4 марта.

Источник: сайт Верховной Рады, источники УП во фракции "Слуга народа" и приближенные к Кабинету министров

Дословно: "В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады (Дмитрия Разумкова - ред.) от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва".

Детали: Согласно повестке дня ВРУ, неделя, на которой созывается внеочередное заседание, является пленарной.

По данным УП, на заседании, возможно, будут рассматривать кадровые вопросы – детали согласуют на собрании фракции "Слуга народа".

Один из депутатов "Слуги народа" отметил: "В депутатском чате сообщили, что вопрос на рассмотрении - кадровые изменения. Попросили не планировать ничего до вечера".

По словам другого собеседника в СН, заседание фракции "скорее всего будет во вторник утром, пока решений нет".

В то же время, несколько источников в руководстве "Слуги народа" на вопрос, отправят ли в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, ответили: "Решения нет, премьера вероятно еще оставим".

Кроме того, источник, близкий к Кабинету министров, сообщил, что Гончарука могут заменить вице-премьером Денисом Шмыгалем в качестве исполняющего обязанности премьер-министра. По словам источника, "кадровые перестановки президент обсудит с правительством на закрытом совещании".

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