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Силовики розшукують підозрюваного у викраданні Луценка й Вербицького

П'ятниця, 28 лютого 2020, 19:08
Силовики розшукують підозрюваного у викраданні Луценка й Вербицького

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру учаснику злочинної організації, яка під час Революції Гідності нападала на майданівців, викрадала їх та катувала.

ДжерелоОфіс генпрокурора

Деталі: Підозрюваному інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 КК України у справі викрадення й катування учасників мирних акцій протесту 2013-2014 років Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Він не з'явився на виклик, тому його повинні затримати. Наразі вживаються необхідні заходи.

За даними УП, затримали одного із членів банди Чеботарьова.

Довідково: Олексій Чеботарьов – кримінальний авторитет та, як його називали, король контрабанди і алкоголю за часів Януковича.

Передісторія: у січні 2014-го у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

У МВС заявили, що активні учасники викрадення Луценко і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення - громадянин Неживов - був начальником служби безпеки.

Українська правда

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Теми: МайданнападОфіс генпрокурора
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