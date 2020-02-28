Силовики затримали підозрюваного у викраданні Луценка й Вербицького

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 20:08

Правоохоронні органи через підозру в викраденні та катуванні учасників Революції Гідності затримали одного з членів банди Олексія Чеботарьова.

Джерело: джерело УП, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними УП, затримали одного із членів банди Чеботарьова.

Підозрюваному інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 КК України у справі викрадення й катування учасників мирних акцій протесту 2013-2014 років Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Тим часом Офіс генпрокурора повідомив, що чоловік не з'явився на суд, тому правоохоронці повинні його затримати.

Довідково: Олексій Чеботарьов – кримінальний авторитет та, як його називали, король контрабанди і алкоголю за часів Януковича.

Передісторія: у січні 2014-го у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

У МВС заявили, що активні учасники викрадення Луценко і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення - громадянин Неживов - був начальником служби безпеки.

Українська правда
Теми: Майдан напад Офіс генпрокурора


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