Силовики разыскивают подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении участнику преступной организации, во время Революции Достоинства нападала на майдановцев, похищала их и пытала.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 УК Украины по делу похищения и пытки участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Подозреваемый не явился на вызов, поэтому его должны задержать. Сейчас принимаются необходимые меры.

По данным УП, задержали одного из членов банды Чеботарева.

Справка: Алексей Чеботарев - криминальный авторитет и, как его называли, король контрабанды и алкоголя во времена Януковича.

Предыстория: в январе 2014-го в период евромайдан Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения - гражданин Неживов - был начальником службы безопасности.