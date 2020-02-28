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Силовики разыскивают подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого

Пятница, 28 февраля 2020, 19:08
Силовики разыскивают подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении участнику преступной организации, во время Революции Достоинства нападала на майдановцев, похищала их и пытала.

ИсточникОфис генпрокурора

Детали: Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 УК Украины по делу похищения и пытки участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Подозреваемый не явился на вызов, поэтому его должны задержать. Сейчас принимаются необходимые меры.

По данным УП, задержали одного из членов банды Чеботарева.

Справка: Алексей Чеботарев - криминальный авторитет и, как его называли, король контрабанды и алкоголя во времена Януковича.

Предыстория: в январе 2014-го в период евромайдан Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения - гражданин Неживов - был начальником службы безопасности.

Украинская правда
Темы: МайданнападениеОфис генпрокурора
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