Силовики разыскивают подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого

2106 просмотров
Пятница, 28 февраля 2020, 20:08

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении участнику преступной организации, во время Революции Достоинства нападала на майдановцев, похищала их и пытала.

ИсточникОфис генпрокурора

Детали: Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 УК Украины по делу похищения и пытки участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Подозреваемый не явился на вызов, поэтому его должны задержать. Сейчас принимаются необходимые меры.

По данным УП, задержали одного из членов банды Чеботарева.

Справка: Алексей Чеботарев - криминальный авторитет и, как его называли, король контрабанды и алкоголя во времена Януковича.

Предыстория: в январе 2014-го в период евромайдан Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения - гражданин Неживов - был начальником службы безопасности.

Украинская правда
Темы: Майдан нападение Офис генпрокурора


powered by lun.ua
Материалы по теме
Культурный код Майдана. Кто придумал "Небесную сотню", "Революцию Достоинства", и как "Плине кача" стала вторым гимном 21 февраля 2020, 06:00
Следователь, который сажал участников Революции Достоинства, предстанет перед судом 20 февраля 2020, 18:23
Зеленский на Банковой встретился с семьями погибших на Майдане 20 февраля 2020, 17:17
Все новости
Главные новости
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады – возможно, по кадровым вопросам
ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до "очень высокого"
У Зеленского придумали, как раскодировать украинские каналы на спутнике
Атака РФ в Сирии: Загороднюк срочно поговорил с министром обороны Турции
Все новости
афиша

Лучшие концерты марта

Медицина

Чего боится коронавирус? Рассказывают в Минздраве

Фотопроект

Как выглядит сон с папой, когда мамы уже нет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!