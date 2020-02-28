В 12 государствах ЕС не нашли больных на коронавирус: публикуем список

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Пятница, 28 февраля 2020, 20:39

В 12 из 27 стран ЕС по состоянию на 28 февраля не зафиксированы случаи распространения COVID-19, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации, обнародованной по состоянию на 17:00 по центральноевропейскому времени в пятницу, заболевание не обнаружили в Словакии, Венгрии, Чехии, Польши, Болгарии, Словении, Латвии, Португалии, Люксембурге, Кипре, Мальте и Ирландии.

Случаи заболевания уже есть в Италии, Германии, Франции, Испании, Швеции, Австрии, Хорватии, Греции, Румынии, Нидерландах, Финляндии, Бельгии, Дании, Литве и Эстонии.

Среди стран европейского региона, которые не входят в ЕС, больных с COVID-19 пока нет в Украине, Молдове, Боснии и Герцеговине, Черногории, Албании, Сербии, Турции и Армении.

 
карта ВОЗ

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Европе - 841 (больше всего - в Италии: 650). Общее количество подтвержденных случаев смерти - 19.

Темы: коронавирус Европа


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