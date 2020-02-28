Коронавірус: У Франції радять не потискати руки при зустрічі

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран порадив громадянам не потискати один одному руки при зустрічі, доки новий коронавірус гуляє по країні.

Джерело: Reuters з посиланням на Олів'є Верана

Пряма мова: "Вірус вирує на нашій території. Раджу громадянам на деякий час утриматися від рукостискань".

Деталі: Міністр також закликав французів дотримуватися правил безпеки, про які кажуть представники влади.

Тим часом у Франції зареєстрували ще 19 нових випадків захворювання Covid-19. Загальна кількість інфікованих у країні зросла до 57.

У Міністерстві оборони повідомили про три підтверджені випадки зараження коронавірусом на військовій базі в місті Крей на північ від Парижа.