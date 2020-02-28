Коронавирус: Во Франции советуют воздержаться от рукопожатий при встрече
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Пятница, 28 февраля 2020, 23:43
Министр здравоохранения Франции посоветовал гражданам не пожимать друг другу руки, пока новый коронавирус гуляет по стране.
Источник: Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Оливье Верана
Прямая речь: "Вирус сейчас циркулирует на нашей территории. Советую гражданам на некоторое время воздержаться от рукопожатий".
Детали: Министр также призвал французов соблюдать правила безопасности, которых рекомендуют придерживаться представители властей.
Тем временем во Франции зарегистрировано еще 19 новых случаев заболевания Covid-19. Общее число инфицированных в стране возросло до 57.
В Министерстве обороны сообщили о подтвержденных случаях заражения коронавирусом на военной базе к северу от Парижа.
Украинская правда
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