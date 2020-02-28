Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус: Во Франции советуют воздержаться от рукопожатий при встрече

Пятница, 28 февраля 2020, 22:43
Коронавирус: Во Франции советуют воздержаться от рукопожатий при встрече

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран посоветовал гражданам не пожимать друг другу руки, пока новый коронавирус гуляет по стране.

Источник: Reuters со ссылкой на Оливье Верана

Прямая речь: "Вирус сейчас циркулирует на нашей территории. Советую гражданам на некоторое время воздержаться от рукопожатий".

Детали: Министр также призвал французов соблюдать правила безопасности, которых рекомендуют придерживаться представители властей.

Тем временем во Франции зарегистрировано еще 19 новых случаев заболевания Covid-19. Общее число инфицированных в стране возросло до 57.

В Министерстве обороны сообщили о трех подтвержденных случаях заражения коронавирусом на военной базе в городе Крей к северу от Парижа.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Франциякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: