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На вихідних в Україні до 11 тепла

Субота, 29 лютого 2020, 08:14
На вихідних в Україні до 11 тепла

У суботу, 29 лютого, в Україні без істотних опадів, лише вдень у Криму невеликий дощ.

Джерело: Укргідрометцентр

 

Деталі: Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 4-9°, у південних областях до 11° тепла.

В Карпатах вдень без істотних опадів; місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вдень 0-5° морозу.

У неділю, 1 березня, на заході України вдень дощ, на решті території без опадів.

 

Температура вночі від 0 до -2°, на сході України до -4°. Вдень 6-10 тепла, у Чернівецькій області та на півдні до +11°.

Вітер на більшості території – 7-12 м/с.

Українська правда
Теми: погода
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