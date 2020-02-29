Погода на вихідних буде спокійною й теплою

218 переглядів
Субота, 29 лютого 2020, 09:14

У суботу, 29 лютого, в Україні без істотних опадів, лише вдень у Криму невеликий дощ.

Джерело: Укргідрометцентр

 

Деталі: Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 4-9°, у південних областях до 11° тепла.

В Карпатах вдень без істотних опадів; місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вдень 0-5° морозу.

У неділю, 1 березня, на заході України вдень дощ, на решті території без опадів.

 

Температура вночі від 0 до -2°, на сході України до -4°. Вдень 6-10 тепла, у Чернівецькій області та на півдні до +11°.

Вітер на більшості території – 7-12 м/с.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Синоптики й рятувальники знову попереджають про сильний вітер 28 лютого 2020, 08:33
Синоптик про погоду: казна-що, але жвава весна близько 27 лютого 2020, 12:00
На півдні й сході України знову очікується штормовий вітер 27 лютого 2020, 08:49
Усі новини
Головні новини
Пристайко не виключає своєї відставки
Арахамія про зміни в уряді: Призначення Тігіпка не буде
Коронавірус: У Франції радять не потискати руки при зустрічі
Суд повернув посаду люстрованому прокурору Києва
Усі новини
дослідження

Чверть українців відмовляються від лікування через брак коштів

Фото

Коли земні пейзажі здаються нудними: неймовірні фото підводного світу

ТаблоID

Як змінилися зірки серіалу "Дикий янгол"