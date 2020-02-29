У суботу, 29 лютого, в Україні без істотних опадів, лише вдень у Криму невеликий дощ.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 4-9°, у південних областях до 11° тепла.

В Карпатах вдень без істотних опадів; місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вдень 0-5° морозу.

У неділю, 1 березня, на заході України вдень дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі від 0 до -2°, на сході України до -4°. Вдень 6-10 тепла, у Чернівецькій області та на півдні до +11°.

Вітер на більшості території – 7-12 м/с.