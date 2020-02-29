В субботу, 29 февраля, в Украине без осадков, лишь днем ​​в Крыму небольшой дождь.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​4-9°, в южных областях до 11° тепла.

В Карпатах днем ​​без существенных осадков; местами порывы ветра 15-20 м/с; температура днем ​​0-5° мороза.

В воскресенье, 1 марта, на западе Украины днем ​​дождь, на остальной территории без осадков.

Температура ночью от 0 до -2°, на востоке Украины до -4°. Днем 6-10 тепла, в Черновицкой области и на юге до +11°.

Ветер на большей части территории – 7-12 м/с.