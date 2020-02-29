Погода на выходных будет спокойной и теплой
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Суббота, 29 февраля 2020, 09:14
В субботу, 29 февраля, в Украине без осадков, лишь днем в Крыму небольшой дождь.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура днем 4-9°, в южных областях до 11° тепла.
В Карпатах днем без существенных осадков; местами порывы ветра 15-20 м/с; температура днем 0-5° мороза.
В воскресенье, 1 марта, на западе Украины днем дождь, на остальной территории без осадков.
Температура ночью от 0 до -2°, на востоке Украины до -4°. Днем 6-10 тепла, в Черновицкой области и на юге до +11°.
Ветер на большей части территории – 7-12 м/с.
Украинская правда
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