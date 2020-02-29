Ердоган: Туреччина відкрила кордон в ЄС для сирійських біженців

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Туреччина відкрила кордон для біженців, які хочуть потрапити до ЄС, на тлі загострення ситуації в сирійському Ідлібі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

"Що ми говорили кілька місяців тому: нам доведеться відчинити двері, якщо ситуація й далі буде такою. Що ми зробили вчора? Ми відкрили двері і станом на сьогодні 18 тисяч мігрантів перетнули кордон", - сказав турецький президент на зустрічі з депутатами в Стамбулі.

"Я думаю, сьогодні їх кількість сягне 25-30 тисяч. Ми не будемо закривати двері в майбутньому, це буде продовжуватись", - додав він.

Пояснюючи, чому Туреччина ухвалила це рішення, він сказав, що "ЄС повинен дотримуватися свого слова".

"Нам не потрібно дбати про стількох біженців та годувати їх. Якщо ви чесні, якщо ви щирі, ви вкладете свою частку. Якщо ви цього не зробите – ми відкриваємо двері", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Анкара вирішила не стримувати біженців, які хочуть потрапити в ЄС морем або сушею. Це рішення ухвалили після загибелі 33 турецьких солдатів в сирійській провінції Ідліб внаслідок нападу військ Башара Асада.

Президент Туреччини вже давно заявляв, що ЄС не виконує своїх зобов’язань за підписаною у 2016 році угодою, за якою Туреччина пообіцяла утримувати сирійських біженців на своїй території в обмін на фінансову допомогу в кілька мільярдів євро. Брюссель відкидає претензії та каже, що виплачує ці кошти.

У Туреччині вже кілька років поспіль перебувають близько 3,6 мільйона біженців з охопленої війною Сирії. Частина з них живе у тимчасових таборах поблизу сирійського кордону, частина – роз’їхалася територією країни.

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