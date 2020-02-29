Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган: Туреччина відкрила кордон в ЄС для сирійських біженців

Субота, 29 лютого 2020, 12:14
Ердоган: Туреччина відкрила кордон в ЄС для сирійських біженців

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Туреччина відкрила кордон для біженців, які хочуть потрапити до ЄС, на тлі загострення ситуації в сирійському Ідлібі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

"Що ми говорили кілька місяців тому: нам доведеться відчинити двері, якщо ситуація й далі буде такою. Що ми зробили вчора? Ми відкрили двері і станом на сьогодні 18 тисяч мігрантів перетнули кордон", - сказав турецький президент на зустрічі з депутатами в Стамбулі.

"Я думаю, сьогодні їх кількість сягне 25-30 тисяч. Ми не будемо закривати двері в майбутньому, це буде продовжуватись", - додав він.

Пояснюючи, чому Туреччина ухвалила це рішення, він сказав, що "ЄС повинен дотримуватися свого слова".

"Нам не потрібно дбати про стількох біженців та годувати їх. Якщо ви чесні, якщо ви щирі, ви вкладете свою частку. Якщо ви цього не зробите – ми відкриваємо двері", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Анкара вирішила не стримувати біженців, які хочуть потрапити в ЄС морем або сушею. Це рішення ухвалили після загибелі 33 турецьких солдатів в сирійській провінції Ідліб внаслідок нападу військ Башара Асада.

Президент Туреччини вже давно заявляв, що ЄС не виконує своїх зобов’язань за підписаною у 2016 році угодою, за якою Туреччина пообіцяла утримувати сирійських біженців на своїй території в обмін на фінансову допомогу в кілька мільярдів євро. Брюссель відкидає претензії та каже, що виплачує ці кошти.

У Туреччині вже кілька років поспіль перебувають близько 3,6 мільйона біженців з охопленої війною Сирії. Частина з них живе у тимчасових таборах поблизу сирійського кордону, частина – роз’їхалася територією країни. 

Читайте також: "Війна на трьох: що означає протистояння між Туреччиною, Росією і Сирією".

"Українська правда" в Threads

Теми: ТуреччинаСиріяЄСкордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Туреччина
Столтенберг про антитурецькі акції у Швеції: Це вигідно лиш тим, хто хоче розколу у НАТО
Генсек НАТО збирає Ердогана і прем’єра Швеції на зустріч у понеділок і бачить шанс на рішення
Зеленський перед самітом НАТО відвідає Туреччину – ЗМІ
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: