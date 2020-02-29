Эрдоган: Турция открыла границу в ЕС для сирийских беженцев

940 просмотров
Суббота, 29 февраля 2020, 13:14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция открыла границу для беженцев, которые хотят попасть в ЕС, на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

"Что мы говорили несколько месяцев назад: нам придется открыть дверь, если ситуация и дальше будет такой. Что мы сделали вчера? Мы открыли дверь и на сегодня 18 тысяч мигрантов пересекли границу", - сказал турецкий президент на встрече с депутатами в Стамбуле.

"Я думаю, сегодня их количество достигнет 25-30 тысяч. Мы не будем закрывать двери в будущем, это будет продолжаться", - добавил он.

Объясняя, почему Турция приняла это решение, он сказал, что "ЕС должен держать свое слово".

"Нам не нужно заботиться о стольких беженцев и кормить их. Если вы честны, если вы искренни, вы вложите свою часть. Если вы этого не сделаете - мы открываем двери", - сказал Эрдоган.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Анкара решила не сдерживать беженцев, которые хотят попасть в ЕС морем или сушей. Это решение было принято после гибели 33 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб в результате нападения войск Башара Асада.

Президент Турции уже давно заявлял, что ЕС не выполняет своих обязательств по подписанным в 2016 году соглашением, по которым Турция пообещала удерживать сирийских беженцев на своей территории в обмен на финансовую помощь в несколько миллиардов евро. Брюссель отвергает претензии и говорит, что выплачивает эти средства.

В Турции уже несколько лет подряд находится около 3,6 миллиона беженцев из охваченной войной Сирии. Часть из них живет во временных лагерях вблизи сирийской границы, часть - разъехалась по территории страны.

Темы: Турция Сирия ЕС граница


powered by lun.ua
Материалы по теме
Эрдоган заявил, что просил Путина "уйти с дороги" в Сирии 29 февраля 2020, 12:06
Турция заявила об убийстве 56 сирийских военных 29 февраля 2020, 09:57
США думают, как помочь Турции в Сирии 29 февраля 2020, 05:14
Все новости
Главные новости
Рыбаков, которых задерживали россияне, наказали – ГПСУ
В среду ВР будет голосовать за отставку Гончарука – источник
Турция заявила об убийстве 56 сирийских военных
Пристайко не исключает своей отставки
Все новости
советы

Как отказаться от работы, которую вы не должны выполнять

здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

Медицина

Чего боится коронавирус? Рассказывают в Минздраве

Поиск по сайту
Архив
Весь архів