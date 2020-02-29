Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган: Турция открыла границу в ЕС для сирийских беженцев

Суббота, 29 февраля 2020, 12:14
Эрдоган: Турция открыла границу в ЕС для сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция открыла границу для беженцев, которые хотят попасть в ЕС, на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

"Что мы говорили несколько месяцев назад: нам придется открыть дверь, если ситуация и дальше будет такой. Что мы сделали вчера? Мы открыли дверь и на сегодня 18 тысяч мигрантов пересекли границу", - сказал турецкий президент на встрече с депутатами в Стамбуле.

"Я думаю, сегодня их количество достигнет 25-30 тысяч. Мы не будем закрывать двери в будущем, это будет продолжаться", - добавил он.

Объясняя, почему Турция приняла это решение, он сказал, что "ЕС должен держать свое слово".

"Нам не нужно заботиться о стольких беженцев и кормить их. Если вы честны, если вы искренни, вы вложите свою часть. Если вы этого не сделаете - мы открываем двери", - сказал Эрдоган.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Анкара решила не сдерживать беженцев, которые хотят попасть в ЕС морем или сушей. Это решение было принято после гибели 33 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб в результате нападения войск Башара Асада.

Президент Турции уже давно заявлял, что ЕС не выполняет своих обязательств по подписанным в 2016 году соглашением, по которым Турция пообещала удерживать сирийских беженцев на своей территории в обмен на финансовую помощь в несколько миллиардов евро. Брюссель отвергает претензии и говорит, что выплачивает эти средства.

В Турции уже несколько лет подряд находится около 3,6 миллиона беженцев из охваченной войной Сирии. Часть из них живет во временных лагерях вблизи сирийской границы, часть - разъехалась по территории страны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурцияСирияЕСграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Турция
Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности
Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: