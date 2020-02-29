Пентагон замовив виробництво другої партії Javelin для України

Пентагон уклав новий контракт з групою компаній Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для країн-партнерів, серед яких – Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення Міноборони США.

Роботи будуть виконані в Тусоні, штат Арізона, з передбачуваною датою завершення 25 червня 2020 року. З цією метою з американського бюджету виділено 18,4 млн доларів.

Серед країн, для яких компанія вироблятиме комплекси Javelin, окрім України є також Австралія, Грузія, Індонезія, Йорданія, Ірландія, Катар, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, ОАЕ, Оман, Туреччина, Франція, Чехія та Естонія.

На початку жовтня Держдеп США погодив продаж Javelin Україні на суму $39 млн.

В грудні Україна уклала новий контракт на постачання противотанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США. Це буде друга партія американської зброї, яку отримає українська армія.

Javelin - головна протитанкова зброя армії і морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти і швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі.