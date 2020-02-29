Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон заказал производство второй партии Javelin для Украины

Суббота, 29 февраля 2020, 13:18
Пентагон заказал производство второй партии Javelin для Украины

Пентагон заключил новый контракт с группой компаний Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для стран-партнеров, среди которых - Украина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение Минобороны США.

Работы будут выполнены в Тусоне, штат Аризона, с предполагаемой датой завершения 25 июня 2020 года. С этой целью из американского бюджета выделено 18,4 млн долларов.

Среди стран, для которых компания будет производить комплексы Javelin, кроме Украины также Австралия, Грузия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Катар, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Турция, Франция, Чехия и Эстония.

В начале октября Госдеп США одобрил продажу Javelin для Украины на сумму $39 млн.

В декабре Украина заключила новый контракт на поставку противотанкових ракетных комплексов Javelin производства США. Это будет вторая партия американского оружия, которое получит украинская армия.

Javelin - главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Оно позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета является самоуправляемой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
США
Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн
Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов
Белый дом рассказал о дискуссиях между США и Украиной по кассетным снарядам
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: