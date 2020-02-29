Пентагон заказал производство второй партии Javelin для Украины

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Суббота, 29 февраля 2020, 14:18

Пентагон заключил новый контракт с группой компаний Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для стран-партнеров, среди которых - Украина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение Минобороны США.

Работы будут выполнены в Тусоне, штат Аризона, с предполагаемой датой завершения 25 июня 2020 года. С этой целью из американского бюджета выделено 18,4 млн долларов.

Среди стран, для которых компания будет производить комплексы Javelin, кроме Украины также Австралия, Грузия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Катар, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Турция, Франция, Чехия и Эстония.

В начале октября Госдеп США одобрил продажу Javelin для Украины на сумму $39 млн.

В декабре Украина заключила новый контракт на поставку противотанкових ракетных комплексов Javelin производства США. Это будет вторая партия американского оружия, которое получит украинская армия.

Javelin - главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Оно позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета является самоуправляемой.

Темы: США оружие


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