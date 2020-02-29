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Мігранти проривають кордон ЄС: грецька поліція застосувала сльозогінний газ

Субота, 29 лютого 2020, 13:46
Мігранти проривають кордон ЄС: грецька поліція застосувала сльозогінний газ

Грецька поліція знову застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати стосовно мігрантів, які зібралися на її кордоні з Туреччиною і вимагали пустити їх на тлі загострення кризи в Сирії і "відкриття кордонів" Туреччиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

 

Напруга зросла на контрольно-пропускному пункті Кастаньєс, де греки вже розганяли біженців напередодні. У суботу вранці мігранти кидали каміння у грецьку прикордонну поліцію, та у відповідь використала світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Протягом ночі багато людей намагалися проникнути на грецьку територію через паркан і були відкинуті прикордонниками. Близько 2-3 тисяч осіб залишаються на КПП Кастаньєс, у той час як інші прямують вздовж берегів річки Еврос, щоб знайти проходи, які дозволять перетнути грецький кордон. Рівень води у річці зараз низький, що може допомогти мігрантам здійснити їх намір.

Грецький уряд заявив у суботу вранці, що зробить все необхідне, аби захистити кордони країни. Уряд стверджує, що за останні 24 години грецька влада запобігла спробам 4 тисяч осіб перетнути кордон.

 

Греція була головним місцем входу сотень тисяч мігрантів, які намагались потрапити в Європу під час міграційної кризи 2015 року.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив в суботу, що близько 18 тисяч мігрантів перетнули кордон Туреччини з Європою. Він сказав, що Туреччина не буде їх стримувати.

Теми: ГреціяТуреччинаЄСкордонСирія
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