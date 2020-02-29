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Мигранты прорывают границу ЕС: греческая полиция применила слезоточивый газ

Суббота, 29 февраля 2020, 13:46
Мигранты прорывают границу ЕС: греческая полиция применила слезоточивый газ

Греческая полиция вновь применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты относительно мигрантов, которые собрались на ее границе с Турцией и требовали пустить их на фоне обострения кризиса в Сирии и "открытия границ" Турцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

 

Напряжение возросло на контрольно-пропускном пункте Кастаньес, где греки уже разгоняли беженцев накануне. В субботу утром мигранты бросали камни в греческую пограничную полицию, и в ответ она использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В течение ночи многие пытались проникнуть на греческую территорию через забор и были отброшены пограничниками. Около 2-3 тысяч человек остаются на КПП Кастаньес, в то время как другие следуют вдоль берегов реки Эврос, чтобы найти проходы, которые позволят пересечь греческую границу. Уровень воды в реке сейчас низкий, что может помочь мигрантам осуществить их намерение.

Греческое правительство заявило в субботу утром, что сделает все необходимое, чтобы защитить границы страны. Правительство утверждает, что за последние 24 часа греческие власти предотвратила попытки 4 тысяч человек пересечь границу.

 

Греция была главным местом входа сотен тысяч мигрантов, которые пытались попасть в Европу во время миграционного кризиса 2015 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что около 18 тысяч мигрантов пересекли границу Турции с Европой. Он сказал, что Турция не будет их сдерживать.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГрецияТурцияЕСграницаСирия
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