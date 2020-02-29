В ніч на неділю не працюватимуть банкомати Приватбанку і "Приват24"
Субота, 29 лютого 2020, 14:45
У ніч на неділю банкомати, термінали та система Privat24 Приватбанку не працюватимуть через оновлення систем.
Джерело: пресслужба Приватбанку
Дослівно: "В ніч з 29 лютого на 1 березня (1:00-7:00) ми будемо оновлювати свої системи: банкомати, термінали та Privat24 у цей час працювати не будуть.
Радимо зняти готівку заздалегідь".
Деталі: У Приватбанку запевняють, що з 7 ранку 1 березня всі системи стабільно працюватимуть.
Українська правда