В ніч на неділю не працюватимуть банкомати Приватбанку і "Приват24"

У ніч на неділю банкомати, термінали та система Privat24 Приватбанку не працюватимуть через оновлення систем.

Джерело: пресслужба Приватбанку

Дослівно: "В ніч з 29 лютого на 1 березня (1:00-7:00) ми будемо оновлювати свої системи: банкомати, термінали та Privat24 у цей час працювати не будуть.

Радимо зняти готівку заздалегідь".

Деталі: У Приватбанку запевняють, що з 7 ранку 1 березня всі системи стабільно працюватимуть.