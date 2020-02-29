В ночь на воскресенье не будут работать банкоматы Приватбанка и "Приват24"
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Суббота, 29 февраля 2020, 15:45
В ночь на воскресенье банкоматы, терминалы и система Privat24 Приватбанка не будут работать из-за обновления систем.
Источник: пресс-служба Приватбанка
Дословно: "В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) мы будем обновлять свои системы: банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут.
Советуем снять наличные заранее".
Детали: В Приватбанке уверяют, что с 7 утра 1 марта все системы будут стабильно работать.
Украинская правда
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