В ночь на воскресенье не будут работать банкоматы Приватбанка и "Приват24"

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Суббота, 29 февраля 2020, 15:45

В ночь на воскресенье банкоматы, терминалы и система Privat24 Приватбанка не будут работать из-за обновления систем.

Источник: пресс-служба Приватбанка

Дословно: "В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) мы будем обновлять свои системы: банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут.

Советуем снять наличные заранее".

Детали: В Приватбанке уверяют, что с 7 утра 1 марта все системы будут стабильно работать.

Украинская правда
Темы: Приват банки


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