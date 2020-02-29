США і "Талібан" підписали історичну угоду

У суботу США підписали історичну угоду з афганським угрупованням "Талібан", яка може прокласти шлях до повного виведення іноземних військ з Афганістану протягом наступних 14 місяців і стати кроком до припинення 18-річної війни.

Джерело: Reuters

Деталі: Угода була підписана в столиці Катару Досі спеціальним посланником США Залмаєм Халілзадом і політичним керівником руху "Талібан" муллою Абдулом Гані Барадаром.

Держсекретар США Майк Помпео був присутній на церемонії.

"Сьогодні великий день для Афганістану", - заявило посольство США в Кабулі у Twitter. Там відзначили, що "мова йде про укладення миру і створення спільного світлого майбутнього".

За кілька годин до угоди таліби наказали всім своїм бойовикам в Афганістані "утримуватися від будь-яких атак ... для щастя нації".

Трамп заявив у п'ятницю, що угода відкриє шлях до скорочення чисельності американських військових із приблизно 13000 до 8600 протягом декількох тижнів після угоди.

Подальше скорочення західних сил буде залежати від прихильності талібів обіцянці "скоротити насильство", яке буде оцінено Сполученими Штатами.

Відповідно до угоди, таліби хочуть, щоб 5000 бойовиків були звільнені з афганських в'язниць, але не зрозуміло, чи погодиться на це афганський уряд.

Війна, в якій загинули десятки тисяч людей, почалася, коли США напали на Афганістан всього через кілька тижнів після атаки 11 вересня 2001 року.

Вашингтон звинуватив талібів у приховуванні "Аль-Каїди" і її лідера Усами бен Ладена і разом з союзниками витіснив групу від влади. Але таліби залишаються потужною силою і в даний час контролюють близько 40% афганської території.